Schlieren ZH: Gast versucht bei Streit zu schlichten – Ehemann geht mit Messer auf ihn los

In der Wohnung einer 36-jährigen Türkin ist es am frühen Sonntagmorgen gegen 3.30 Uhr zu einer Auseinandersetzung zwischen ihr und ihrem Ehemann gekommen. Als ein Gast versuchte zu schlichten, wurde dieser durch den 36-jährigen Türken mit einem Messer schwer verletzt. Wie die Kantonspolizei am Dienstag mitteilt, flüchtete der Täter, der 33-jährige Schweizer musste mit einem Rettungswagen in ein Spital gefahren werden.