Bündner Hotel

Gast von Angestellten mit Visier bedient – angesteckt

In einem Bündner Hotel kam es zu einem Corona-Ausbruch, obwohl das Servicepersonal ein Plastikvisier trug. Jetzt interveniert das BAG beim Wirteverband Gastrosuisse.

In Graubünden haben sich mehrere Personen mit dem Corona-Virus angesteckt, obwohl sie ein Face Shield trugen.

Der Kanton Graubünden warnt in einer Medienmitteilung davor, dass Plastikvisiere nicht zuverlässig vor einer Ansteckung schützen. Der Hintergrund der Warnung ist ein Corona-Ausbruch in einem Bündner Hotel.

Hotelgast angesteckt

In dem Hotel wurden mehrere Angestellte positiv getestet, obwohl sie ein sogenanntes Face Shield trugen. Das bestätigt Rudolf Leuthold, der Leiter des kantonalen Gesundheitsamtes: «Es hat sich gezeigt, dass nur jene Mitarbeiter infiziert wurden, die Plastikvisiere trugen. Bei Mitarbeitern mit Maske gab es keine einzige Infektion.» Laut Leuthold wurde in der Folge auch ein Gast des Hotels infiziert: «Wir wissen, dass der Gast von Angestellten mit Plastikvisieren bedient wurden.» Der Kanton fordert nun die Gastrobetriebe auf, ihre Schutzkonzepte anzupassen.

BAG interveniert bei Gastro-Branche

Das BAG kündigt nun an, mit Gastrosuisse das Gespräch zu suchen. Beim Wirteverband heisst es dazu: «Unser Schutzkonzept für das Gastgewerbe folgt den Empfehlungen des Bundesamtes für Gesundheit und wurde vom BAG validiert. Falls auch das BAG inzwischen zu einer neuen Einschätzung kommen sollte, so müssten allfällige Anpassungen wiederum im gegenseitigen Austausch erfolgen.» Zahlen über die Verbreitung der Visiere, die auch beim Coiffeur oder in Gartencenter eingesetzt würden, habe man keine.