Strikte Sicherheitsmassnahmen - Gastgeber Katar will an der WM 2022 eine Impfpflicht für Spieler

Keine WM für ungeimpfte Fussballer? Gemäss einem Bericht von The Athletic (Bezahlschranke) drängt WM-Gastgeber Katar darauf, dass alle Spieler, die beim Turnier mittun wollen, vollständig geimpft sein müssen. So sollen aktuell Gespräche zwischen den Organisatoren, der Fifa und den katarischen Gesundheitsbehörden laufen.

Offenbar ist die Impfpflicht nicht die einzige Lösung, die diskutiert wird. Eine weitere Option ist, dass die Spieler alle drei Tage einen negativen Test vorweisen müssen. In einem Fifa-Statement steht geschrieben: «Angesichts der Covid-19-Pandemie wird Katar als Gastgeberland die erforderlichen Sicherheitsvorkehrungen treffen, um die Gesundheit und Sicherheit aller an dem Wettbewerb Beteiligten zu schützen.»

Xhaka wäre betroffen

In Katar wird viel Wert auf Sicherheit gelegt: 82 Prozent der Einwohnerinnen und Einwohner des Emirats sind bisher vollständig gegen Corona geimpft. Das Gastgeberland hatte bereits im Juni kommuniziert, dass alle Fans, die an den Spielen dabei sein wollen, vollständig geimpft sein müssen. Dass nun alle Spieler nachziehen sollen, scheint nur konsequent zu sein.

Die Regel würde, Stand jetzt, unter anderem auch Granit Xhaka tangieren. Bis vor kurzem war Captain Granit Xhaka der einzige Spieler der Schweizer Nati, der weder gegen Corona geimpft, noch davon genesen war. Weil er sich dann Anfang September infizierte, verpasste er die WM-Quali-Spiele gegen Italien und gegen Nordirland. Sollte sich die Schweiz für die WM 2022 in Katar qualifizieren, müsste sich der 28-Jährige gegebenenfalls impfen lassen, falls er am Turnier teilnehmen möchte. Die WM in Katar beginnt am 21. November und endet am 18. Dezember 2022.