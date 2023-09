Zürich: Zürcher bringen vegane Bratwurst an die St.Galler Olma

Als Gastkanton will Zürich mit einer veganen Wurst an der Olma in St. Gallen punkten.

Die Olma in St. Gallen ist die mit Abstand grösste Publikumsmesse der Schweiz. Wichtiger Bestandteil der Olma ist jeweils der Auftritt des Gastkantons. In diesem Jahr wird sich Zürich zum dritten Mal bei den St. Gallerinnen und St. Gallern präsentieren dürfen.

Wie der Kanton Zürich am Dienstag mitteilte, heisst das Motto des Gastkantons «Familie Zürchers Garten». Dazu wird in einer Messehalle eine Gartenlandschaft geschaffen. Beim Spaziergang durch den rund 1000 Quadratmeter grossen Garten begegnen die Besuchenden einer Vielzahl von statistischen Informationen über den Kanton Zürich, preist die Olma den Gastkanton an. «Einige Themen sind offensichtlich und direkt, andere versteckt und nur bei genauerem Hinschauen zu entdecken», so die Olma auf der Webseite weiter.