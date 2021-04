Die erste Lockerung reicht den Restaurants nicht. Die Gastronomen fordern eine Komplettöffnung und appellieren an die Behörden, rasche und unkomplizierte Lösungen anzubieten.

Bundesrat Alain Berset hat am Mittwoch neue Lockerungen angekündigt.

Darum gehts Der Bundesrat hat Lockerungen für Restaurants und Fitnesscenter angekündigt.

Doch die Kritik am Bund reisst nicht ab.

Gastronomen finden die Lösung ungenügend.

Sie fordern einen rasche Öffnung.

Der Bundesrat hat an seiner heutigen Medienkonferenz neue Lockerungen der Corona-Massnahmen angekündigt. So können etwa Restaurants und Bars ab Montag wieder ihre Terrassen öffnen. Drinnen bleibt das Bewirten aber weiterhin verboten, nur der Gang aufs WC ist mit Maske erlaubt.

Restaurants ohne Terrasse wie die Kronenhalle in Zürich haben damit das Nachsehen. «Wir müssen geschlossen bleiben», sagt Dominique Godat, Leiter der Kronenhalle, zu 20 Minuten.

Er verstehe nicht, warum sich privat bis zu zehn Personen aus mehreren Haushalten zum Essen treffen dürfen, während Restaurants dies nicht erlaubt ist. «Wir haben eine hervorragende Lüftung und zusätzlich ein bewährtes Schutzkonzept. Wieso werden wir dafür bestraft?», so Godat.

Terrasse allein reicht nicht

Auch der Branchenverband Gastrosuisse hält die Lösung für ungenügend. «Die meisten Gastronomiebetriebe können ihr Unternehmen einzig mit dem Terrassenbetrieb nicht rentabel führen. Ein grosser Einflussfaktor bleibt hier ja auch die Witterung», sagt Gastrosuisse-Direktor Daniel Borner zu 20 Minuten.

Der Bund hat die laut Borner «wichtigen» Entschädigungszahlungen weiter zugesichert. Der Gastrosuisse-Direktor fordert die Komplettöffnung. «Der Bundesrat öffnet nun zum Beispiel auch Kinos und Fitnesscenter, deshalb fordern wir in einem raschen, nächsten Schritt auch die Öffnung der Restaurants.

Bis es soweit ist, sollen die Städte den Restaurant- und Barbetreibern entgegenkommen und ihnen den öffentlichen Boden für mehr Platz im Aussenbetrieb freigeben, wie das schon im Vorjahr in vielen Städten gewesen sei. «Wir appellieren an die entsprechenden Behörden, hier rasche und unkomplizierte Lösungen anzubieten», so Borner.

Zürich macht Platz

In Zürich ist das bereits möglich. «Die Zürcher Behörden haben zugesichert, dass wir die gemietete Fläche ohne Baubewilligung vergrössern dürfen», sagt der Gastronom Michél Peclard zu 20 Minuten. Allerdings ist die Flächenvergrösserung allein schon aufgrund der Lage trotzdem nicht überall möglich, wie etwa bei Peclards Rooftop-Restaurant.

Auch Dirk Hany von der «Bar am Wasser» hat kaum Vergrösserungsmöglichkeiten. «Wir haben ein Trottoir vor der Bar, da kann uns die Stadt keinen Platz geben», sagt Hany zu 20 Minuten. Er könne nur die Nachbarn fragen, ob er seine Fläche bei ihnen vergrössern dürfe. Doch auch dann dürfe er nicht mehr als die bewilligte Anzahl Gäste bewirten. «Ich bespreche jetzt mit dem Team, ob wir überhaupt öffnen sollen, weil der Terrassenbetrieb nicht rentiert», so Hany.

Restaurant-Terrassen offen von 6 bis 23 Uhr Für Restaurants und Bars gilt ab 19. April, dass sie ihre Terrassen wieder öffnen dürfen – von 6 bis 23 Uhr. Es gilt aber eine Sitzpflicht – auch bei Take away – und eine Beschränkung auf vier Personen pro Tisch ausser für Eltern mit Kindern. Zwischen den Tischen braucht es einen Abstand von 1,5 Metern oder eine Abschrankung. Die Gäste dürfen die Maske nur während der Konsumation ablegen und müssen ihre Kontaktdaten angeben. Gastronomen dürfen die Terrasse überdachen und die Hälfte der Seiten bedecken, allerdings muss die Luft frei zirkulieren können.

Im Gegensatz zu den Bars und Restaurants bleiben die tausenden Schweizer Clubs und Konzertlokale zu. Die Bar- und Club-Kommission beklagt in einer Mitteilung, dass der Bund keine Gespräche mit der Branche darüber geführt hat, was in der Realität umzusetzen wäre. Die Kommission fordert eine Komplett-Entschädigung und Rahmenbedingungen, die dem Nachtleben und der Jugend eine Perspektive bieten.

Beim Fitnesscenter steht das Telefon nicht mehr still

Gross ist die Freude über die Wiedereröffnung bei den Fitnesscentern. «Das Mitgliederfeedback ist unbeschreiblich. Unsere Telefone stehen im Moment nicht mehr still und alle freuen sich auf die Wiedereröffnung am kommenden Montag», sagt Well-Come-Fit-Geschäftsführer Tunç Karapalanci zu 20 Minuten.

In Zukunft wünsche er sich aber eine grössere Planungssicherheit. So solle «endlich die Mieterfrage zufriedenstellend» gelöst werden. Zudem soll dafür Sorge getragen werden, dass die versprochenen Hilfsgelder von den Kantonen auch ausbezahlt werden.

Auch bei Activ Fitness können es die Mitglieder «kaum erwarten, endlich wieder trainieren und ihrem Alltag mit einem regelmässigen Kraft- und Ausdauertraining wieder mehr Struktur und Normalität verleihen zu können», heisst es auf Anfrage.

Die Schliessung habe wie nie zuvor gezeigt, dass es ein starkes Bedürfnis nach Sport und Bewegung in der Bevölkerung gibt. Deshalb soll das Fitnesscenter nicht mehr nur als Teil von Freizeitaktivitäten gesehen werden, sondern ihm eine zentrale gesundheitliche Relevanz zugesprochen werden.

Kapazitätsbeschränkungen beim Trainieren

Auch beim Branchenverband ist man happy. «Der Bundesrat hat eingesehen, dass Fitnesscenter einen wesentlichen Teil zur Volksgesundheit beitragen», sagt Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverbands, zu 20 Minuten.

Es gelten allerdings Kapazitätsbeschränkungen. So muss etwa pro Person am Fitnessgerät eine Fläche von 15 Quadratmetern zur Verfügung stehen. «Das ist kein Problem, in unserem Schutzkonzept haben wir 16 Quadratmeter vorgesehen», sagt Claude Ammann, Präsident des Schweizerischen Fitness- und Gesundheitscenterverbands.

Fitnesscenter wollen Bund weiterhin verklagen

Die Beschränkungen setzen den Fitnesscentern allerdings wie den Restaurants zu. «Es ist schwierig, unter diesen Umständen rentabel zu arbeiten, aber wir sind überzeugt, dass die Krise überwunden werden muss und wir sind bereit, unseren Beitrag dazu zu leisten», so Ammann.

Der Schweizerische Fitness- und Gesundheitscenterverband hat den Bund wegen der verordneten Schliessungen schon verklagt. An der Klage will Ammann festhalten. «Wir gehören zu den Branchen, die geschlossen wurden. Deshalb erwarten wir nun auch etwas finanzielle Solidarität», so Ammann.