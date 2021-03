Am Freitagnachmittag hat der Bundesrat in einer Medienkonferenz über allfällige weitere Lockerungsschritte informiert. So sollen sich bald wieder bis zu zehn Personen in Innenräumen und 15 Personen draussen treffen können. Definitiv entscheiden wird der Bundesrat am 19. März, nachdem er die Kantone konsultiert haben wird.