Liebi habe willentlich gegen die Lockdown-Regeln verstossen, so Gastro Suisse.

Daniela Liebi, die Wirtin, die ihr Restaurant in Schwanden BE trotz Lockdown öffnete, wird aus dem Vorstand ihres Gastro-Verbandes geschmissen.

Sie war für einige Tage die wohl bekannteste Wirtin der Schweiz. Daniela Liebi, die ihr Restaurant in Schwanden im Berner Oberland trotz Corona-Lockdown öffnete . Der Zauber währte aber nicht lange: Nach kurzer Zeit erschien die Polizei. «Sie machten mir klar, dass ich sofort das Geschäft schliessen muss», sagte Liebi unter Tränen .

An Online-Sitzung ausgeschlossen

Gastro Oberland West, das ein Teilverband von Gastro Suisse ist, verurteilt Liebis Aktion «seit Tagen» ausdrücklich. Zunächst sei ihr noch nahegelegt worden, freiwillig aus dem Vorstand auszuscheiden, sagt Liebi selbst. Dann aber habt der Vorstand an einer Online-Sitzung in Abwesenheit von Daniela Liebi entschlossen, sie aus dem Vorstand auszuschliessen.

Liebi hat kein Verständnis dafür: «Ich bin im letzten Herbst von den Mitgliedern erneut in den Vorstand gewählt worden. Es wäre nur richtig, wenn sie auch über einen Ausschluss hätten bestimmen dürfen.» Liebi kann gemäss Statuten gegen den Entscheid rekurrieren.

«Über 400 Personen schrieben mir Mails»

Sie habe an diesem 11. Januar jedoch keinen anderen Weg gesehen, um auf die «Ungleichbehandlung in der Gastro-Branche» aufmerksam zu machen, sagt Liebi. Sie habe entsprechend viele positive Rückmeldungen auf ihre Aktion erhalten: «Über 400 Personen schrieben mir Mails, Briefe, SMS oder riefen an und dankten mir für mein Engagement. Darüber freute ich mich sehr»