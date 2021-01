Coronavirus : Gastrobetriebe in Italien dürfen ab Montag wieder öffnen

Am Montag wird fast ganz Italien wieder zur Gelben Zone. Das bedeutet, dass Gastrobetriebe wieder öffnen dürfen. Für fünf Regionen im Norden und im Süden sieht es allerdings schlecht aus.

In Italien geht der landesweite Lockdown am Montag zu Ende.

Pizza, Pasta oder ein Kaffee: Restaurants, Bars und Pizzerien in vielen Regionen Italiens können nach Schliessungen wegen der Corona-Pandemie ihre Gäste wieder am Tisch bedienen. Rund 220’000 sind das landesweit in den ab Montag geltenden Gelben Corona-Zonen, wie der Landwirtschaftsverband Coldiretti am Sonntag vorrechnete.