Darum gehts Der Bundesrat hat ab dem 22. Dezember gesamtschweizerisch sämtliche Gastronomiebetriebe geschlossen. Die Massnahmen gelten für mindestens einen Monat.

Dadurch haben Menschen, die im Gastrogewerbe tätig sind, unfreiwillig frei – teils ist es das erste Mal nach mehreren Jahrzehnten.

Die Betroffenen gehen unterschiedlich mit der Situation um. Während sich einige mit neuen Projekten ablenken, versuchen die anderen die Festtage schlicht zu geniessen.

«Es ist das erste Mal seit 17 Jahren, dass ich an Weihnachten nicht arbeite», sagt Thomas Diggelmann (33). Der Küchenchef ist seit Ende November Corona-bedingt in Kurzarbeit. Er ist einer von vielen: Seit Dienstag sind Gastronomiebetriebe schweizweit bis im Januar geschlossen, für die Festtage gibt es keine Ausnahmen. «Es ist ein harter Schlag für die Unternehmen, Weihnachten lief jeweils enorm gut», sagt Diggelmann. Er versuche das Beste aus der Situation zu machen: «Ich nutze die Zeit für Dinge, die ich seit meiner Jugend nicht mehr gemacht habe: Guetsli backen, Christbaum kaufen, das Zuhause dekorieren.» Er geniesse die ungewohnte Ruhe und Besinnlichkeit mit seiner Partnerin. Und trotzdem: «Die Arbeit fehlt mir.»

Mit dem Dilemma ist er nicht allein: «Ich kann die Feier mit der Familie nicht geniessen, die Sorgen lassen mich nicht los», sagt Dunja Fimiani (26). Ihr Vater betreibe seit 30 Jahren die Metropol-Bar in Kreuzlingen. «Es ist ein Familienbetrieb – ich bin quasi in der Bar aufgewachsen.» Seit sieben Jahren sei auch sie offiziell Teil des Teams. «Papi und ich haben an Weihnachten immer gearbeitet – damit die anderen Mitarbeiter frei haben.» Dieses Jahr sei alles anders – die Situation zwinge sie, kreativ zu werden: Cocktails, Kaffee und Pasta seien nun als Take-away erhältlich, ein eigener Glühwein wurde gebraut. «Was belastet, ist die Unsicherheit – ich bezweifle, dass wir im Januar wieder normal öffnen können.»

Barbesitzer Christian Burka (30) sieht trotz der Festtage «keinen Grund zur Freude»: «In den Wintermonaten mache ich meinen Hauptumsatz». Seine Bar 7Eleven in Uznach hatte er erst im Oktober übernommen. Sorgen macht dem 30-Jährigen insbesondere die psychischen Auswirkungen der Restriktionen: «Wir Barmenschen sind auch Psychologen. Die Menschen kommen nicht hauptsächlich wegen des Trinkens in eine Bar – sondern um unter Menschen zu sein.» Gerade für Alleinstehende seien Gastrobetriebe wichtige Auffangstationen. An Weihnachten lade er neben der Freundin und dem Bruder deshalb zwei Stammkunden ein, die sonst allein feiern müssten.

« Unser Job ist es doch, gerade an Feiertagen für Menschen da zu sein , die sonst niemanden haben, und ihnen Freundschaft und Geborgenheit zu vermitteln», sagt Cornelia Michel (29). Die Wirtin hat das Restaurant Kreuz in Lotzwil vor drei Jahren von ihren Eltern übernommen. Sie biete über die Festtage vom Braten bis zur Rösti als Take-Away an: «Es muss Geld reinkommen, die Leute sind froh, und ich habe eine Beschäftigung.»

Auch Koch Stefan Dösserich (39) hat «erzwungenermassen» nach zehn Jahren über die Festtage frei. Er hat eine Lösung gefunden, sich von der schwierigen Situation abzulenken: Seit dem ersten Lockdown treibe er intensiv Sport – und habe dadurch 50 Kilogramm abgenommen. «Wichtig ist, dass man sich nicht runterziehen lässt», sagt Dösserich. An Weihnachten bekoche er eine ältere Frau, die sonst allein feiern müsste.

Die Corona-Pandemie trifft alle Schichten des Gastrogewerbes: «Ich bin sehr frustriert – aber jetzt ist nicht die Zeit, darüber nachzudenken», sagt Peter Bütler (56) aus Greyerz. Der ehemalige Generaldirektor wurde im Mai entlassen. Es sei nun das erste Mal nach 20 Jahren, dass er an Weihnachten nicht arbeiten müsse, und er geniesse die Zeit im Kreise der Familie und Freunde – trotzdem belaste ihn die Situation. «Irgendwie wird es weitergehen, wir müssen jetzt positiv denken», sagt Bütler. Denn: «Wir sind alle nicht allein!»