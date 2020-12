Gastro-Lockdown : Gastronomen demonstrieren für bessere Corona-Hilfe

Das Luzerner Gastropersonal hat am Dienstag bei einer Demonstration Entschädigungen für die geschlossene Gastronomie gefordert.

Hunderte Gastronomen und Angestellte gingen am Dienstag in Luzern auf die Strasse.

Knapp 500 Personen aus dem Gastrogewerbe sind am Dienstag in Luzern mit Pfeifen, Pfannen und Kellen bewaffnet einem Aufruf des Branchenverbandes gefolgt, um für mehr staatliche Hilfe in der Coronakrise zu demonstrieren. «Wir löffeln diese Suppe nicht alleine aus», hiess es auf einem Transparent.