«Rechtswidrige Corona-Massnahmen» - Gastronomen erwägen Klage, falls sie nicht öffnen dürfen

Sollte der Bundesrat gegen die Öffnung entscheiden, obwohl die Fallzahlen nicht angestiegen sind, will Gastrosuisse-Präsident Casimir Platzer dagegen klagen.

Restaurants in der Schweiz könnten ab 31. Mai die Innenräume wieder öffnen.

Sollte es trotz gleichbleibender Fallzahlen nicht dazu kommen, will Gastrosuisse dagegen klagen.

Der Bundesrat hat Restaurant-Öffnungen in Aussicht gestellt.

Der Bundesrat will die Restaurants Ende Mai wieder komplett öffnen, sollten die Corona-Fallzahlen nicht mehr in die Höhe schiessen. Definitiv entscheiden will Gesundheitsminister Alain Berset nach Konsultation der Kantone. Diese Gespräche finden derzeit statt.