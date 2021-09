Nach Bundesratsentscheid - Gastronomen wollen Zertifikatspflicht im Service einführen

In Gastro-Betrieben überlegt man sich die Einführung einer Zertifikatspflicht für die Service- und Küchenangestellten.

Bald können Unternehmen von ihren Angestellten Covid-Zertifikate verlangen – so auch Restaurants und Bars.

«Team muss das mittragen»

Sobald diese in Kraft sei, könne man im Service und in der Küche auf Masken verzichten, so Godat. Das sei besser für alle Angestellten: «Mit Maske zu arbeiten ist nicht sehr angenehm.» Seine Mitarbeitenden stünden hinter dem Entscheid: «Ihnen ist der Nutzen der Impfung und der des Zertifikats sehr bewusst.»