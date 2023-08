Gastronomie: Personalmangel und viele Lehrabbrüche

Jeder dritte Lernende in der Gastrobranche bricht die Ausbildung vorzeitig ab.

Immer weniger junge Menschen beginnen eine Lehre in der Gastrobranche. Gleichzeitig bricht jeder Dritte frühzeitig ab.

Das Gastgewerbe kämpft damit, Nachwuchs zu finden . Die Anzahl Lehreintritte geht gemäss Bundesamt für Statistik in der Branche Jahr für Jahr zurück. Starteten 2010 noch 1934 Personen die Ausbildung zum Koch oder zur Köchin EFZ, waren es 2022 nur noch 1382. Auch zu Restaurations- sowie Hotelfachfrauen und -männern lassen sich immer weniger ausbilden.

Abbruchquote von über 30 Prozent

Gleichzeitig verzeichnet die Gastrobranche sehr viele Lehrvertragsauflösungen. 31,9 Prozent der 2017 begonnenen Lehren wurden frühzeitig abgebrochen. Damit gehört sie zu den Ausbildungsfeldern mit den meisten Lehrvertragsauflösungen. Am meisten Vertragsauflösungen gibt es im Friseurgewerbe und in der Schönheitsbranche. In Büro-Berufen wie KV sind es rund 20 Prozent, das entspricht dem schweizerischen Schnitt.