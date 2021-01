Ziviler Ungehorsam : Gastrosuisse distanziert sich von «Wir machen auf»

Ab Montag wollen verschiedene Gastro-Unternehmer trotz Schliessungen ihre Lokale öffnen. Gastrosuisse will mit der Aktion nichts zu tun haben und distanziert sich.

Gastrosuisse will nichts mit «Wir machen auf» zu tun haben. Der Branchenverband distanziert sich in einer Medienmitteilung vom Freitag von der für Montag geplanten Aktion. «GastroSuisse hat mit dieser Aktion nichts zu tun und weiss auch nicht, wer dahinter steckt. Solche Aktionen befürwortet GastroSuisse nicht. Für den Branchenverband ist klar, dass man sich an die von Bund und Kantonen verordneten Massnahmen halten soll», so die Verantwortlichen.