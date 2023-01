Sexuelle Belästigung: «Gastrosuisse sieht bei sexueller Belästigung in der Branche weg»

Das ist passiert

Sagt das Gastrosuisse wirklich?

Das sagt die Branche

Betroffene: «Ich war schockiert und angeekelt»

Gibt es Zahlen?

Gewerkschaft: «Gastrosuisse-Aussage ist ein Hohn für Betroffene»

«Nur weil der Gastrosuisse keine Fälle bekannt sind, heisst das nicht, dass es keinen Handlungsbedarf gibt», sagt Aude Spang, Gleichstellungssekretärin bei der Unia. «Die Gastrosuisse verschliesst die Augen, was ein Hohn ist für alle Betroffenen.» Die Unia wisse ganz klar, dass es in allen Branchen sexuelle Belästigungen und Übergriffe gibt und es vor allem in der Gastrobranche viele Fälle gebe. Dass die Gastrobetriebe bei Belästigungen automatisch die Gäste vor die Tür setzten oder Mitarbeitende und vor allem Vorgesetzte entliessen, glaubt Spang nicht. «Das ist ein schönes Kindermärchen, ist aber überhaupt nicht das, was in der Realität passiert.»