Der Bundesrat verlängerte den ursprünglich bis am 22. Januar geltenden Gastro-Lockdown bis Ende Februar.

Daniela Liebi wurde am Montag zum Star der Corona-Rebellen der Gastronomiebranche.

Doch dort will man davon nichts wissen.

Die junge SVP sammelt Geld zugunsten von Daniela Liebi, der Wirtin des Restautants Rothorn in Schwanden BE. Ihr droht eine hohe Busse, weil sie ihr Restaurant am Montag im Zusammenhang mit der Aktion #wirmachenauf trotz Verbot geöffnet hatte.