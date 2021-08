Ehemann getötet : Gattin des griechischen Botschafters wegen Mordes verurteilt

Der griechische Spitzendiplomat Kyriakos Amiridis wurde am 26. Dezember 2016 brutal ermordet. Jetzt ist ein Urteil gefallen.

Das Gericht sah ihre Schuld als erwiesen an.

Die Leiche wurde in einem Auto, das anschliessend angezündet wurde, weggeschafft.

Ein brasilianisches Gericht hat die Diplomatengattin Françoise de Souza Oliveira wegen Mordes an ihrem Ehemann, dem griechischen Botschafter Kyriakos Amiridis, zu einer langjährigen Haftstrafe verurteilt. Die Frau muss für 31 Jahre hinter Gitter, wie die Behörden am Sonntag mitteilten. Die Angeklagte habe «das ganze makabre Komplott geplant», sagte die Richterin in ihrer Urteilsbegründung.