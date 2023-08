The Dolder Grand wird Hotel des Jahres im Gault Millau Ranking

Das liegt einerseits an den luxuriösen Zimmern und dem grosszügigen Spa, andererseits aber auch an mehreren ausgezeichneten Restaurants.

Das Dolder Grand wurde 1899 gegründet und gehört zu den «Leading Hotels of the World», eine Auszeichnung für besonders hohe Qualitätsstandards.

«Gault Millau»-Chefredaktor Urs Heller lobt die neuen Restaurants: «Wer innert acht Jahren zweimal den ‹Hotel des Jahres›-Titel kriegt, muss schon Aussergewöhnliches leisten. The Dolder Grand hat geliefert. Das neue japanische Restaurant Mikuriya und das faszinierende Gartenrestaurant Blooms haben uns begeistert. Juwel im Haus ist The Restaurant mit seinen 19 Punkten und zwei Sternen.»

15 Gänge und ein verstecktes Restaurant

Einer von sechs Köchen mit 19 Punkten

Spitzenkoch Heiko Nieder entwickelt neue Konzepte. Er ist ausserdem einer von nur sechs Köchen in der Schweiz, die 2024 mit 19 Punkten ausgezeichnet werden. Übrigens: Die Höchstpunktzahl von 20 Punkten wurde in der Geschichte des Gault Millau erst zweimal vergeben: einmal an den französischen Koch Marc Veyrat und einmal an das mittlerweile geschlossene Oud Sluis in den Niederlanden.