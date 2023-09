Gault-Millau: Das sind die besten Restaurants der Schweiz

Darum gehts Der «Gault-Millau» gibt jedes Jahr einen Ratgeber über Restaurants raus.

Der «Koch des Jahres» ist der 34-jährige Silvio Germann.

Insgesamt findet man 880 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und 150 Schweizer Winzer im Restaurantführer.

Der «Gault-Millau» gehört neben dem «Guide Michelin» den einflussreichsten Restaurantführern. Er vergibt die «Gault-Millau-Kochmützen», die neben den Michelin-Sternen begehrteste Auszeichnung der Haute Cuisine.

Der «Gault-Millau» urteilt nach dem französischen Schulnotensystem von Null bis 20 Punkten. Tatsächlich vergeben werden Noten ab elf Punkten (für «durchschnittliche Küche») bis hin zu 19,5 Punkten als «Höchstnote für die weltbesten Restaurants». 20 Punkte wurden noch nie vergeben. Wir listen dir die besten Restaurants der Schweiz auf und stellen den «Koch des Jahres 2024» vor.

17 Punkte

Insgesamt wurden 47 Restaurants mit 17 Punkten ausgezeichnet. Eines davon ist das Rosi in Zürich. Dort kocht Markus Stöckle mit seiner Crew. Er gehört zu den «Aufsteigern des Jahres 2024». Ein weiterer Koch, der dieser Kategorie angehört, ist Illario Colombo Zefinetti vom Du Théâtre in Monthey VS.

Paolo Casanova kocht in der Chesa Stüva Colani im Bündner Madulain. Neben den 17 erkochten Punkten darf er sich auch «Green Chef of the Year» nennen. Dieser Titel wurde das erste Mal vergeben. Laut dem «Gault-Millau» macht Casanova auch «mit souveräner Selbstverständlichkeit» Vegetarier glücklich.

18 Punkte

Ein Koch, den man laut dem «Gault-Millau» im Auge behalten soll, ist Pascal Steffen, der im Roots in Basel seine Gäste mit seinen Kreationen verzaubert. Mit seiner gemüsefreundlichen Küche schaffte er es, im Vergleich zum letzten Jahr, sich einen Punkt mehr zu erkochen. Das Memories im Grand Hotel Bad Ragaz von Starkoch Sven Wassmer kommt ebenfalls auf 18 Punkte.

Mit 18 Punkten – wie bereits letztes Jahr – wurde auch das Restaurant des «Koch des Jahres 2024» Silvio Germann ausgezeichnet. Der 33-jährige Luzerner kocht im Landschloss Mammerstberg am Bodensee.

19 Punkte

In den «Club des 19» schafften es sechs Köchinnen und Köche. Dazu schreibt der «Gault-Millau»: «Tanja Grandits (Basel), Peter Knogl (Basel), Franck Giovannini (Crissier), Andreas Caminada (Fürstenau GR), Philippe Chevrier (Satigny GE) und Heiko Nieder (Zürich). Sie haben ihre Mitgliedschaft im ‹Club des 19› souverän bestätigt. Alle sechs sind ‹Doppelagenten›: Sie sind selber hervorragende Chefs, aber sie sind auch Talentschmiede, bilden junge Köche aus, die früher oder später selbst durchstarten.»

«Koch des Jahres 2024» Silvio Germann verzaubert mit seinen Gerichten die Gäste im Restaurant «Mammertsberg» in Freidorf im Kanton Thurgau. Gianmarco Castellberg Eine Küche zum Verlieben, Geschmacksbomben auf kleinster Fläche, kluge Menüs. Das schreibt der «Gault-Millau» zum «Koch des Jahres 2024». Silvio Germann, 34-jährig, kocht im Landschloss Mammertsberg am Bodensee. «Silvio Germann ist Andreas Caminadas bester Mann. Er hat im Igniv Bad Ragaz sieben Jahre lang einen ausgezeichneten Job gemacht (18 Punkte, zwei Michelin-Sterne). Vom bewährten Sharing- Konzept hat er sich verabschiedet, schreibt im Mammertsberg seine eigene Karte, ist in Freidorf TG Gastgeber und Mitinhaber», so der «Gault-Millau». Germann sei ein «Chef 2.0». «Er führt sein blutjunges Team mit sanfter Hand, seine Köche denken und kreieren mit. Geschmacksintensive ‹Löffelgerichte› prägen seine Karte. Umami am Bodensee!»

Entdeckungen des Jahres & Schweizer Star im Ausland

«Gault-Millau» zeichnet drei Chefs als «Entdeckung des Jahres» aus: Paul Cabayé & Stéphanie Zosso (Glacier, Grindelwald BE, 16 Punkte) sind am Herd und privat ein Team, haben die Zukunft vor sich. Grégory Halgand (Hôtel de Ville, Ollon VD, 15 Punkte) ist erstmals sein eigener Chef und ist gut gestartet. Piero Roncoroni (Osteria del Centro, Comano TI, 15 Punkte) will zwar kein «Vegi» sein, aber Gemüse, aufregend gut zubereitet, spielt in seinem kleinen Ristorante vor den Toren Luganos die Hauptrolle.

Paolo Casanova bekommt den Titel «Green Chef of the Year». Thomas Buchwalder Pascal Steffen erhält neben Markus Stöckle ebenfalls den Titel «Aufsteiger des Jahres». Lucia Hunziker / Ringier Axel Sp Yannick Hollenstein bekommt den Titel «Star im Ausland». Er kocht auf der thailändischen Insel Phuket. diego.arenas.gosende

Einer der Preisträger flog für die Auszeichnungsfeier aus Phuket ein. Dazu schreibt «Gault-Millau»: «Yannick Hollenstein führt eines der besten Restaurants auf der Ferieninsel in Thailand und begeistert im L’Arôme by the Sea, direkt am Meer, vor allem mit exzellentem Seafood. Der leidenschaftliche Koch und Fischer ist nach Phuket gekommen, um zu bleiben». Der «Gault-Millau» zeichnet ihn als «Schweizer Star im Ausland» aus. Und darüber freuen sich auch zwei seiner früheren Chefs: August Minikus und Andreas Caminada.

Die ganzen 880 Restaurants, 100 Gourmet-Hotels und 150 Schweizer Winzer der Gourmet-Bibel für 2024 findest du hier.