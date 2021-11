Jubiläum für Captain Shaqiri – Gavranovic im Sturm und Spion in Belfast – so will die Nati den WM-Coup schaffen

3:0 nach 12 Spielminuten – Nati-Trainer Murat Yakin würde wohl alles dafür geben, wenn sein Team am Montagabend genauso furios starten würde gegen Bulgarien wie im Hinspiel. «Wir müssen so früh wie möglich ein Tor erzielen. Wir brauchen viele Szenen in der gegnerischen Hälfte, Speed und Dynamik. Zudem freuen wir uns auf die Fan-Unterstützung im ausverkauften Stadion», so Yakin am Sonntag bei der Medienkonferenz in Luzern. Er warnt aber auch, dass man aufgrund des schlechteren Torverhältnisses gegenüber Italien nicht die Nerven verlieren sollte. «Wir werden jetzt nicht blind drauflos rennen.» Die Schweiz muss zwingend zwei Tore mehr schiessen als der Europameister in Nordirland, wenn beide Teams gewinnen sollten. Damit der Nati-Coach stets informiert ist über das Geschehen zwischen Nordirland und Italien, hat die Nati einen Spion im Stadion von Belfast. «Wir werden im laufenden Kontakt sein, damit wir auch reagieren können», so Yakin.