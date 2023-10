Fulla Al-Laham (4) hat als einzige ihrer Familie überlebt

An ihrer Seite ist ihre Grossmutter.

Die vierjährige Fulla in einem Spital in Gaza.

«Plötzlich und ohne Vorwarnung bombardierten sie das Haus über den Bewohnern. Ausser meinem Enkelkind Fulla hat niemand überlebt», sagte die Grossmutter, die im Laufe der Jahre viele Kriege zwischen der Hamas und der israelischen Armee miterlebt hat. «Vierzehn Menschen wurden getötet, niemand ausser Fulla hat überlebt», sagt die Grossmutter weiter gegenüber der Nachrichtenagentur Reuters. «Sie redet nicht, sie liegt nur in ihrem Bett und sie geben ihr Medizin.» Bei den 14 Getöteten handelte es sich um Familienangehörige von Fulla.

Israel hat den Gazastreifen, in dem 2,3 Millionen Palästinenser leben, unter Belagerung gestellt und die Menschen aufgefordert, ihre Häuser im Norden der Enklave zu verlassen und in den Süden zu ziehen. Die Hamas hat die Menschen aufgefordert, den Gazastreifen nicht zu verlassen, da die Strassen nach draussen unsicher seien. Israel wirft der Hamas vor, die Zivilisten als Schutzschilde zu missbrauchen.

«Wir werden hier weiterarbeiten»

In Khan Younis, im südlichen Gazastreifen, sagte Mohamed Abo Dakka, dass seine Familie nach einem israelischen Angriff immer noch unter den Trümmern liege. «Ich habe meinen Sohn, meine Cousins und die ganze Familie verloren», sagte er. «Ich habe sie nicht verloren, weil sie verhaftet wurden, weil sie an der Front gekämpft haben. Wir waren einfach zu Hause, sassen in unserem Haus.»