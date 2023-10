Gaza: Lässt Israel nach Spital-Katastrophe humanitäre Hilfe zu?

Seit dem 7. Oktober blockiert Israel die Einfuhr von Hilfsmitteln in den Gazastreifen. Nach dem verheerenden Raketeneinschlag in ein Spital werden Stimmen laut, die Blockaden aufzuheben.

Darum gehts Am Dienstagabend schlug eine Rakete in ein Spital ein.

Mehrere Hundert Menschen sind gestorben.

Seit dem 7. Oktober blockiert Israel die Grenzen zum Gazastreifen, weshalb keine Hilfsleistungen verschoben werden können.

Israel hat den Grenzübergang zwischen dem Gazastreifen und Ägypten nach dem Hamas-Angriff vom 7. Oktober blockiert. Nachdem bei einer Explosion in ein Spital mehrere Hundert Menschen gestorben sind, wird international der Druck grösser, die Durchfuhr von Hilfsgütern nach Gaza zu erleichtern. In der Eklave leben 2,3 Millionen Menschen, denen es nun an Lebensmitteln, Wasser und Treibstoff fehlt.

Konnte bisher irgendwelche Hilfe zu Gaza gelangen?

Derzeit gelangen seit dem 7. Oktober keine Hilfsgüter für das UN-Hilfswerk für Palästinaflüchtlinge im Nahen Osten (UNRWA) oder anderen UN-Organisationen nach Gaza. Das bestätigt Juliette Touma, Leiterin der UNRWA-Kommunikationsabteilung gegenüber dem Fernsehsender «Al Jazeera».

Wie kommt Hilfe zu Gaza?

Hilfsgüter können über den Grenzübergang Rafah eingeführt werden – die einzige Passage aus dem Gazastreifen, die nicht von Israel kontrolliert wird und eine wichtige Verbindung zwischen dem Gazastreifen und dem Rest der Welt darstellt. Doch aufgrund der von Israel verhängten totalen Blockade der Enklave kann im Moment nichts ein- und ausgehen.

Ein Konvoi von mehr als 100 Lastwagen mit Hilfsgütern wartet auf der ägyptischen Seite auf das israelische Einverständnis. Mehrere Länder wie die Türkei, Katar und die Vereinigten Arabischen Emirate haben Hilfsgüter zum Flughafen El Arish geschickt.

Die beiden anderen Grenzübergänge im Gazastreifen sind Beit Hanoon, bei den Israelis als Erez bekannt, und Karem Abu Salem, bei den Israelis als Karem Shalom bekannt. Letzterer ist ein kommerzieller Grenzübergang, während Beit Hanoon nur für Personen mit einer von Israel ausgestellten Genehmigung für Notfälle wie z. B. medizinische Behandlungen geöffnet ist. Beide Übergänge werden von Israel kontrolliert und sind während der Belagerung geschlossen worden. Israel hat den Grenzübergang Rafah wiederholt bombardiert und dabei erhebliche Schäden auf der palästinensischen Seite verursacht. «Die Strassen sind nicht wirklich benutzbar», sagt Mahjoob Zweiri, Direktor des Golfstudienzentrums an der Universität Katar, gegenüber «Al Jazeera».

Werden die USA Israel dazu drängen Hilfe zuzulassen?

US-Präsident Joe Biden, der am Mittwoch in Israel eingetroffen ist, wird wahrscheinlich über die humanitäre Lage im Gazastreifen sprechen, schreibt «Al Jazeera». Am Dienstag behauptete Blinken, dass US-Präsident Joe Biden und der israelische Premierminister Benjamin Netanjahu einen Plan entwickelten, um die Zivilbevölkerung im Gazastreifen mit humanitärer Hilfe zu versorgen, ohne jedoch Einzelheiten zu nennen.

Auf einer Pressekonferenz in Kairo am Dienstag erklärten WHO-Vertreter ausserdem, dass sie mit ägyptischen Vertretern zusammengetroffen seien, um die Weiterleitung humanitärer Hilfe nach Gaza zu besprechen. «Die ägyptische Rote Halbmond, der die Hilfslieferungen über die Grenze in den Gazastreifen leitet, hat uns zugesichert, dass unsere Lieferungen vorrangig behandlet werden», so Rick Brennan von der WHO.