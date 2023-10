Gazastreifen: «Evakuation ist fast unmöglich»

Palästinenser fliehen mit ihren Habseligkeiten nach israelischen Luftangriffen am 13. Oktober 2023 in vermeintlich sicherere Gebiete in Gaza-Stadt.

Israel hat die Evakuierung von über einer Million Menschen aus dem nördlichen Gazastreifen angeordnet. Das ist schier unvorstellbar. Jean-Marc Rickli vom Genfer Zentrum für Sicherheitspolitik macht einen Vergleich: «Der Gazastreifen ist etwas grösser als der Kanton Genf, aber die Bevölkerungsdichte ist höher als jene im Kanton Basel-Stadt. Es ist also so, als wollte man eine Million Menschen innerhalb von 24 Stunden von einem Teil des Kantons Genf in den anderen verlagern, und das bei einer Dichte, die höher ist als im Kanton Basel-Stadt. Und das alles über eine einzige Strasse, denn es gibt nur eine.»

Was sich so anhört, wird auch vom Experten als «in der Tat sehr anspruchsvoll, wenn nicht gar unmöglich», beziffert. Dazu kommt die Frage, ob die Menschen überhaupt gehen wollen – und ob die Hamas sie gehen lässt. Tatsächlich fordern die Hamas-Terroristen die Zivilbevölkerung bereits auf, der israelischen Evakuierungsaufforderung nicht nachzukommen, in ihren Häusern zu bleiben und den Gazastreifen nicht zu verlassen .

«Angriffe konzentrieren sich auf den Norden»

«In Gaza herrscht allgemeine Panik»

Von prekären Zuständen in Gaza berichtet auch die Organisation Ärzte ohne Grenzen. In ihrem Update vom Mittwoch schreibt Léo Cans, Einsatzleiter vor Ort: «Die Lage in Gaza ist katastrophal. Die Spitäler des Gazastreifens sind mit dem unablässigen Zustrom von Verletzten komplett überfordert.» Es herrsche allgemeine Panik, Menschen seien mitten in der Nacht per SMS darüber informiert worden, dass sie ihre Häuser verlassen müssten. «Für sie bedeutet das, die Kinder aus dem Schlaf zu reissen, um sich so schnell wie möglich in Sicherheit zu bringen. Zeit, um ihre Sachen mitzunehmen, bleibt ihnen nicht.»