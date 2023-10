Hamas-Chef Yahya Sinwar wird von Israel gejagt

Der Hamas-Chef im Gazastreifen , Yahya Sinwar, und sein gesamtes Kommandoteam «sind in unserem Visier», sagte der internationale Sprecher der israelischen Verteidigungskräfte (IDF), Oberstleutnant Richard Hecht, am Samstag vor Journalisten.

Hecht sprach, als die israelische Luftwaffe Merad Abu Merad, den Leiter des Hamas-Luftüberwachungssystems in Gaza-Stadt, tötete. Er soll für das Massaker vom 7. Oktober an Israelis im westlichen Negev mitverantwortlich gewesen sein. «Dies ist ein Massaker, das Israel nie vergessen wird», sagte Hecht.

«Yahya Sinwar ist das Gesicht des Bösen»

Israel veröffentlichte am Freitag Bilder von Hamas-Terroristen, die im Süden des Landes Babys hochhielten, nachdem sie ihre Eltern ermordet haben. «Yahya Sinwar ist das Gesicht des Bösen. Er ist der Drahtzieher dahinter, wie Osama bin Laden es war. Er hat seine Karriere mit der Ermordung von Palästinensern aufgebaut, als er erkannte, dass sie Kollaborateure waren. So wurde er als der Schlächter von Khan Younis bekannt», so Hecht weiter. Israel werde «diesen Mann kriegen», sagte er und fügte hinzu: «Das könnte eine lange Kampagne werden.» Sinwar wurde von den Vereinigten Staaten 2015 als Terrorist eingestuft.



Yahya Sinwar wurde 1962 in einem Flüchtlingslager in Khan Yunis geboren. Er besuchte die Islamische Universität Gaza, wo er einen Bachelor-Abschluss in Arabistik erwarb. Während seines Studiums wurde Sinwar 1982 zum ersten Mal verhaftet. Im Gefängnis schloss er Freundschaft mit palästinensischen Aktivisten und beschloss, sich der palästinensischen Sache zu widmen. 1985 gründete Sinwar die Sicherheitsabteilung der Hamas, deren Aufgabe es war, «Sittlichkeitsverbrecher» zu bestrafen und Palästinenser zu töten, die der Kollaboration mit Israel verdächtigt wurden. Seine angebliche Begeisterung für die Hinrichtung von Kollaborateuren führte dazu, dass israelische Vernehmungsbeamte ihn als «den Schlächter von Khan Younis» bezeichneten.