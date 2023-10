Gazastreifen: Frei – Hamas-Geisel Judith feiert ihren 18. Geburtstag zu Hause

via REUTERS

Dies teilte die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation am Freitag mit. Das Büro von Israels Ministerpräsident Benjamin Netanjahu bestätigte die Freilassung. Die beiden US-Geiseln seien frei und in Israel.

Judith Tai Raanan und Natalie Shoshana Raanan wurden beim Grossangriff der Hamas am 7. Oktober aus dem Kibbuz Nahal Os entführt und in den Gazastreifen verschleppt. Jetzt sind sie frei.

Die «schlimmsten zwei Wochen» in seinem Leben hätten sich in den «besten Tag» verwandelt, sagte der Vater einer der Geiseln.

Knapp zwei Wochen nach dem Grossangriff auf Israel hat die radikalislamische Hamas erstmals Geiseln freigelassen. Der bewaffnete Arm der Hamas, die Essedin-al-Kassam-Brigaden, habe «als Reaktion auf die Bemühungen Katars» zwei US-Bürgerinnen – Mutter und Tochter – «aus humanitären Gründen» freigelassen, teilte die im Gazastreifen herrschende Palästinenserorganisation am Freitag mit. Die «schlimmsten zwei Wochen» in seinem Leben hätten sich in den «besten Tag» verwandelt, sagte der Vater einer der Geiseln der US-Zeitung «Boston Herald».