Gaza Metro: Das unterirdische Tunnelsystem der Hamas

Laut der israelischen Armee besteht der Gazastreifen aus zwei Schichten. Die sichtbare an der Oberfläche , auf welcher Gebäude gebaut wurden und Menschen leben. Unter ihnen gibt es eine weitere Welt, die die Streitkräfte als «Die Metro von Gaza» bezeichnen.

Wozu dient der Tunnel?

Wie tief und lange ist der Tunnel?

Sollte diese Zahl zutreffen, wären die unterirdischen Tunnel der Hamas etwas weniger als halb so lang wie das U-Bahn-System von New York. Ebenso unklar sind die Kosten sowie die Anzahl Arbeitskräfte, die zum Bau nötig waren.

Wie wurde der Tunnel finanziert?

Die israelische Armee wirft der Hamas vor, Millionen an Hilfsgeldern, die für die Zivilbevölkerung gedacht waren, für den Tunnelbau verwendet zu haben. Für die israelischen Streitkräfte gehören die Tunnel zu den vorrangigen Angriffszielen. Seit der Attacke der Hamas am Samstag zerstörte die Armee nach eigenen Angaben rund 30 Tunnel.

Wo liegen die Zugänge?

Wie ORF in einem Artikel schreibt, liegen die Zugangspunkte versteckt in Schulen, Moscheen und Spitälern, um Israel von Angriffen abzuhalten. So vermutet die israelische Armee beispielsweise, dass sich die Kommandozentrale der Hamas unter dem Al-Shifa-Spital im Zentrum von Gaza-Stadt befindet.