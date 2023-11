Gazastreifen: Schifa-Spital nicht mehr in Betrieb

Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Freitag schon mitgeteilt, es seien derzeit 20 der 36 Spitäler in dem Küstengebiet nicht mehr im Einsatz.

Berichten zufolge ist das Schifa-Spital, die grösste Klinik in Gaza, nicht mehr in Betrieb.

Die grösste Klinik im Gazastreifen ist nach Angaben eines Arztes und dem von der islamistischen Hamas kontrollierten Gesundheitsministerium nicht mehr in Betrieb. «Es gibt keinen Strom mehr», sagte der Arzt des Schifa-Spitals, Ghassan Abu Sitta, am Samstag der Deutschen Presse-Agentur. Es seien auch Raketen auf dem Gelände eingeschlagen. «Die Mehrheit des Personals hat das Spital verlassen.» Die Verletzten, die konnten, seien gegangen. Schwerverletzte werden nach seinen Angaben noch von einem medizinischen Kernteam betreut. Die Angaben liessen sich zunächst nicht unabhängig überprüfen.

Nach Angaben des Mediziners soll inzwischen nur noch eine Klinik im Gazastreifen, das Al-Ahli-Spital, in Betrieb sein. Dort sei das Gelände in ein Lazarett umfunktioniert worden. Die Weltgesundheitsorganisation (WHO) hatte am Freitag schon mitgeteilt, es seien derzeit 20 der 36 Spitäler in dem Küstengebiet nicht mehr im Einsatz. Die übrigen Kliniken liefen unter anderem wegen Treibstoffmangels nur im Notbetrieb. Die Kliniken brauchen Treibstoff für Generatoren, um Strom zu erzeugen.