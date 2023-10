Gazastreifen: So reagiert die Welt auf den Tod von Shani (22)

Die Doppelbürgerin war an einem Musik-Festival in der Negev-Wüste, als sie entführt wurde.

Die von der Hamas bei ihrem Grossangriff auf Israel verschleppte Deutsche Shani Louk ist tot. «Mit Erschütterung teilen wir mit, dass der Tod der 22-jährigen Deutsch-Israelin Shani Louk bestätigt wurde», meldete die israelische Botschaft in Deutschland am Montag im Onlinedienst X. Louk habe «unvorstellbare Schrecken» erlebt. Die 22-Jährige hatte an einem Rave-Festival in der Negev-Wüste im Süden Israels teilgenommen, das von der Hamas überfallen wurde.