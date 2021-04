Spitzenkampf der Challenge League - GC bezwingt Thun und steht vor Rückkehr in die Super League

Allerdings lag GC schon früh an diesem Abend in Rückstand. In der 7. Minute brachte Saleh Chihadeh den FC Thun in Führung, stellt danach aber praktisch alle Offensivbemühungen ein. Das Führungstor für die Berner Oberländer ist derweil auch glücklich. GC-Captain Cvetkovic schiesst bei seinem Befreiungsschlag Chihadeh ab, der nur den Fuss hinhält und nachsetzt, wenig später landet der Ball im Tor. Und während Thun sich zurückzieht, tief hinten rein steht und auf schnelle Gegenstösse setzt, ist es GC, das powert in einer giftig geführten und von Emotionen geführten Partie. Doch auch als alle Zürcher und die Bank in der 34. Minute einen Handspenalty monieren, ist Schiedsrichterin Esther Staubli stets Herrin des Geschehens auf dem Rasen.

Kurz vor der Pause erzielt Dominik Schmid nach einer Ecke von Petar Pusic den so wichtigen 1:1-Ausgleich zu einem psychologisch guten Zeitpunkt. Pusic ist es auch, der nach der Pause mit seinem achten Saisontor und dem 3:1 die Vorentscheidung in diesem Spiel und wohl auch in der Meisterschaft sowie Kampf um den Aufstieg in die Super League herbeiführt. Demhasaj lanciert Gjorgjev mit einem schönen Schnittstellenpass. Gjorgjev legt in die Mitte auf Pusic und der schiebt souverän ein. Demhasaj hatte schon bei der 2:1-Führung der Gäste als Vorbereiter geglänzt, als er an der Torauslinie mehrere Thuner austanzte und in Lenjani nach seinem Zuspiel nur noch den Fuss hinhalten musste.