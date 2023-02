Super League: GC-Captain Abrashi jubelt in Interview von FCB-Sportchef Vogel

Gerade als sich FCB-Sportchef Heiko Vogel in den Katakomben des Letzigrunds den Fragen der Medien stellte, marschierten wenige Meter weiter die GC-Spieler in die Garderobe. Nach dem späten 1:0-Sieg konnte sich Hoppers-Captain Amir Abrashi einen kleinen Seitenhieb nicht verkneifen und liess einen lauten Jubelschrei erklingen – mitten ins Vogel-Interview (siehe Video oben).

Wenige Minuten später trabte dann auch Abrashi selbst bei den Medien an und erklärt: «Wenn man in der letzten Minute einen Sieg gegen Basel holt, löst das pure Freude aus. Ich bin einfach erleichtert. Wenn man die Tabelle anschaut, sieht man, was dieser Sieg wert ist.»

«Gewinnen in 99 von 100 Fällen»

Unterschiedlicher hätte die Gefühlslage auf der Gegenseite nicht sein können. «Das ist unglaublich. Ich habe keine andere Worte», meinte FCB-Mittelfeldspieler Wouter Burger. «Wir haben so Energie investiert und am Ende verlieren wir mit 0:1. In 99 von 100 Fällen gewinnen wir dieses Spiel. Es ist so frustrierend.»