Das Fussballspiel zwischen dem FC Luzern und dem Grasshopper Club Zürich am 12. Mai 2019 musste in der 68. Minute abgebrochen werden.

Der FCL führte mit vier zu null gegen GC, als die Situation in der Swissporena am 12. Mai 2019 in der 68. Spielminute eskalierte: Rund 30 wütende GC-Fans kletterten über den Tribünenzaun des Gastsektors und betraten den Rasen. Teils vermummt haben sie unter anderem die Spieler aufgefordert, ihre GC-Trikots auszuziehen. Zur Beruhigung der Situation musste die Polizei einschreiten. Und auch der damalige GC-Captain Heinz Lindner und Ex-Präsident Stephan Rietiker gingen auf die Fans zu und wollten schlichten. Zwei Personen wurden gar verhaftet, von der Liga wurden nachher zahlreiche Stadionverbote ausgesprochen. GC stieg übrigens damals aus der Super League ab und spielt seither in der Challenge League.