GC – FCL 0:0: Okou verpasst frühe Luzerner Führung – Hoppers im Glück

Seit seinem Saisonstart hat der FC Luzern in jeder Kalenderwoche drei Pflichtspiele absolviert. Mit dem Out in der Conference League gegen den Hiberian FC ändert sich dies nun – die Luzerner konnten sich somit perfekt auf das Spiel gegen GC vorbereiten. Luzern Trainer Frick ist zufrieden damit, wie seine Spieler diese intensive Zeit überstanden haben «Wir haben keine Verletzten. Wir haben alle Spieler durchgebracht, was sehr aussergewöhnlich ist für solch strenge Wochen». (gegenüber PilatusToday).