Super League: FC Luzern gewinnt bei GC in Zürich

Die Szene des Spiels

Als sich die meisten Zuschauenden bei regnerischen Wetterverhältnissen im Letzigrund schon mit einem torlosen Remis abgefunden haben, schlägt der FCL doch noch zu. Jashari bedient mit einem fantastischen Steckpass Frydek auf der linken Seite, der direkt in die Mitte zu Chader weiterleitet. Jener grätscht in den Ball rein und sorgt für das späte Luzerner Siegtor.

Die Schlüsselfigur

Mario Frick sieht in der Pause, dass sein Team neue Impulse braucht und bringt zwei frische Kräfte. Einer davon ist Chader, der später für das Siegtor besorgt ist. Bei GC ist Corbeanu in der Offensive sehr auffällig, am Ende fehlt aber auch im der letzte Zacken Entschlossenheit.

Die bessere Mannschaft

Luzern hat speziell in der Anfangsphase mehr Ballbesitz, die besten Chancen gehören aber mehrheitlich GC. Der Rekordmeister lässt es aber mehrfach an der Effizienz vermissen. Zahlreiche gute Gelegenheiten lässt das Team von Bruno Berner leichtfertig verstreichen und wird am Ende dafür hart bestraft.

Das Tribünengezwitscher

Kurz vor der Pause kommt GC durch einen Bilderbuch-Konter fast zum 1:0. Corbeanu überspringt eine Grätsche eines Gegenspielers und behält dann die Übersicht, um den Ball auf Shabani zurückzulegen. Der GC-Stürmer bringt dann aus rund 11 Metern bloss ein maues Schüsschen zustande - bezeichnend für die fehlende Effizienz der Hoppers an diesem regnerischen Spätsommer-Sonntag.

Das Tor

84.’ I 0:1 I Kurz vor dem Ende schlägt der FCL durch Chader doch noch zu.

Der Ausblick: Für GC gehts am kommenden Samstag auswärts weiter bei Lausanne-Ouchy. Luzern empfängt am Sonntag Lugano in der Swissporarena.

Das andere Spiel: Zeitgleich zur Partie im Letzigrund kommt Winterthur zu einem überraschend deutlichen und torreichen Auswärtssieg bei Lausanne-Sport. Ausgerechnet Aldin Turkes (10.) eröffnet mit einem frühen Treffer gegen seinen Ex-Club den Torreigen. Nach der Pause erhöhen erst Adrian Gantenbein (53.) und dann Samuel Ballet (57) die Führung für das Team von Patrick Rahmen. In der Schlussphase gehts dann noch wild zu und her. Sowohl Lausannes Dussenne (78. und 90+1.) als auch Wintis Ltaief (86. und 90.+ 3.) schnüren einen späten Doppelpack.