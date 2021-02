«Ich finde es unerträglich, dass wir den Feind im eigenen Haus haben», sagt Adrian Fetscherin zu Beginn in einem Video, das er am Mittwochmorgen auf diversen Plattformen veröffentlicht. Der Leiter Marketing und Mitglied der Geschäftsleitung des Grasshoppers Clubs schmeisst hin. Dies, nachdem kürzlich erst Sportchef Bernard Schuiteman den Club verlassen hatte. «Wir haben einen Verwaltungsrat, der alles unternommen hat, damit wir keinen Erfolg haben können», so Fetscherin weiter. Namen nennt GC-Kommunikationschef keine, doch es liegt auf der Hand, wer gemeint ist: Andras Gurovits, der zusammen mit Sky Sun und Jenny Wang im Verwaltungsrat sitzt. «Es sind belegbare Sachen im Hintergrund passiert, die unerträglich sind und auf keine Kuhhaut gehen», kritisiert Fetscherin.

«Die alte Garde muss weg»

Obwohl es sportlich zumindest aktuell in Richtung Super-League-Aufstieg geht, versinkt GC also einmal mehr komplett im Chaos. Vor einer Woche polterte Fetscherin in einem weiteren Video noch gegen die «NZZ», weil diese von einem Chaos-Club mit internen Streitereien berichtete: «Das ist einfach ganz miserabler Journalismus», so Fetscherin vor wenigen Tagen. Nun macht er diese Streitereien also selber öffentlich. Verwaltungsrat Gurovits, der am heftigsten von Fetscherin kritisiert wird, will sich nicht zu den Vorwürfen äussern, wie er dem «Tages-Anzeiger» sagt.