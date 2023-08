Super League: GC fordert Basel, Luzern muss nach St. Gallen

Die Zuschauer werden im Letzigrund mit tollem Offensivfussball verwöhnt. Beide Teams versuchen nach vorne zu spielen und vor allem GC hat dies in den ersten 45 Minuten erfolgreich in Tore umgemünzt. Bereits nach 16. Minuten war GC zwei Längen in Front. De Carvalho (7') und Morandi (16') haben für das Heimteam getroffen. Comas hat dann zwar nach einem Eckball per Kopf den Anschlusstreffer besorgt (18'), doch in der 37. Minute konnte Dadashov den alten Vorsprung wiederherstellen. Basel muss in der zweiten Halbzeit eine starke Reaktion zeigen, wenn sie nicht ohne Punkte zurückfahren wollen.