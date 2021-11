Spitzenkampf in der WSL – FCZ-Frauen schlagen GC im Derby und bauen den Vorsprung in der Liga aus

Am Samstag stand in der Women’s Super League der Spitzenkampf zwischen Zürich und GC an.

Im Spiel auf der Sportanlage Heerenschürli in Zürich ging der FCZ als Leader mit zwei Punkten Vorsprung in der Tabelle auf den Stadtrivalen GC in die Partie und wurde seiner leichten Favoritenrolle gerecht. Ex-Nationalspielerin Meriame Terchoun eröffnete in der 34. Minute das Skore, indem sie den FCZ per Kopf in Führung brachte.