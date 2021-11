Klare Niederlage im Spitzenduell – GC-Frauen verlieren im Spitzenduell gegen den FC Basel

Seit diesem Sommer hat sich bei GC viel verändert. Luna Lamparière hat letzte Saison noch bei den FC Zürich Frauen gespielt. Am Sonntag spielte sie nun für GC im Spitzenduell gegen Basel.

Es war ein denkbarer schlimmer Abend für den FC Basel am Samstagabend gegen den FC Zürich, als sie in der Nachspielzeit noch das Gegentor erhielten. Nur einen Tag später treffen die Kolleginnen vom FC Basel auf den Grasshopper Club Zürich – auch wieder im Letzigrund.

Spitzenduell im Letzigrund

Punkt 16.00 Uhr wurde das Spiel zwischen den GC Frauen und dem FC Basel angepfiffen. Beide Teams haben diesen Sommer eine Frau zur Cheftrainerin ernannt. Theresa Merk ist mit den GC Frauen optimal in die Saison gestartet und sie waren seit sechs Spielen ungeschlagen. Danique Stein konnte mit den FCB-Frauen in den ersten sechs Runden 13 Punkte holen. Somit kam es am Sonntag zum Duell zwischen dem aktuell Zweiten gegen den Dritten.