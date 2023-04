Super League: GC gewinnt gegen YB

«Ich habe mich heute zu viel aufgeregt, für das wir so viel Qualität im Team haben. Das war definitiv die schlechteste Leistung dieser Saison. Es gibt einfach solche Tage. Danke an alle Fans, die heute so zahlreich erschienen sind. Das haben sie nicht verdient. Es ist einfach alles nicht so gelaufen, wie wir es uns vorgestellt haben.»