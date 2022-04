GC hofft auf «Neuzugang» Pusic – FCZ muss ohne die Südkurve ans Derby ran 

Das letzte Derby endete mit einem 3:1-Sieg des FCZ. Blue

Darum gehts Am Samstag um 17.30 Uhr kommt es zum letzten Zürcher Derby der Saison.

Der FCZ muss dabei aber ohne die Südkurve auskommen.

Für GC positiv: Petar Pusic wird nach langwieriger Corona-Erkrankung wohl zurückkehren.

Seit neun Spielen fehlt GC gegen den FCZ ein Sieg. Den letzten Derby-Dreier fuhr der Rekordmeister in der Saison 2017/2018 ein – also vor vier Jahren. In dieser Spielzeit gab es neben einem spektakulären 3:3, mit anschliessenden Ausschreitungen der Fans, zwei Niederlagen. Auch wenn die Partien umkämpft waren, gestohlen waren die Erfolge des aktuellen Leaders nicht.

Sowieso: In dieser Saison spielt der FCZ eine Stufe höher als GC und auch als der Rest der Liga. Kein Wunder, trennen die beiden Teams 35 Punkte. Die Ausgangslage könnte unterschiedlicher nicht sein. Während der FCZ vor dem Meistertitel steht, kämpft GC gegen den Abstieg. Trotz der Negativ-Spirale in der sich GC seit Beginn der Rückrunde befindet, ist Trainer Contini motiviert. An der Pressekonferenz vor dem Spiel meint der 48-Jährige: «Ich bin zuversichtlich, dass wir eine Mannschaft sehen, die auf die Siegerstrasse zurückkehren will.»

Contini lobt FCZ-Aussenverteidiger

Besonders positiv stimmt Contini die Rückkehr von Spielmacher Petar Pusic. Der Mittelfeldspieler fehlte die bisherige Rückrunde aufgrund der Folgen einer Corona Erkrankung. Im Testspiel gegen Aarau feierte der frühere U21-Nati-Spieler sein Comeback. Contini: «Er ist noch nicht bereit für den ganzen Match aber seine Präsenz wird wichtig sein.» Den Ausfall von Pusic empfand Contini als «gravierend». Das Fehlen des langjährigen GC-Spielers war immer wieder zu sehen. «So ein Ausfall kam aus dem Nichts. Es war eine harte Zeit für ihn und ein Balance-Akt in den vergangenen Wochen.»

Petar Pusic wird im Derby wohl wieder eingesetzt werden. Urs Lindt/freshfocus

Wie der FCZ das Spiel angehen wird, weiss Contini. Besonders die Aussenläufer Guerrero und Boranjasevic gefallen dem Coach. «Die beiden sind sehr wichtig. Sie wissen, wann sie das Zentrum zu machen müssen und wann über Aussen kommen.» Besonders bei Boranjasevic kommt Contini ins Schwärmen. Kein Wunder: Holte er und sein Team ihn im Jahr 2019 von Napredak zu Lausanne in die Schweiz: «Damals als wir ihn zu Lausanne geholt haben, wurden wir belächelt. Das er in der Super League noch eine Schippe drauflegen kann, verwundert mich nicht.» Von der Spielphilosophie des FCZ will sich GC aber nicht unterkriegen lassen. Man will die Fehler reduzieren, allerdings dennoch weiter aggressiv nach vorne verteidigen und die eigene Spielphilosophie nicht verändern, so Contini.

Weniger Wolverhampton-Spieler bei GC Derzeit spielen bei GC rund fünf Leihspieler der Wolverhampton Wanderers. Ab dem kommenden Sommer wird das nicht mehr möglich sein. Die Fifa hat die Regeln für Leihspieler angepasst. Pro Verein darf man maximal drei Akteure des gleichen Clubs ausleihen. Mit Kawabe steht schon jetzt sicher ein Spieler auf diesem Kontingent. Sein Leihvertrag läuft bis Sommer 2023.

Ausverkauftes Haus ohne die Südkurve

FCZ-Trainer André Breitenreiter sieht die guten Leistungen seiner beiden Aussenläufer ähnlich stark. «Sie spielen eine tolle Saison und sind genau die richtigen Spielertypen. Besonders in der Offensive sind sie stark und tragen viel dazu bei, dass wir viele Tore erzielen. Das macht uns als Mannschaft auch unberechenbarer.» Auch im vierten Spiel gegen GC will er sich nicht am Nachbarn anpassen. Der FCZ will also sein Spiel durchziehen – vor ausverkauftem Haus.

Der Leader muss im Derby aber auf die Südkurve verzichten. Grund dafür waren die Ausschreitungen beim 3:3 in dieser Saison. Allerdings: Die Südkurven-Gänger mit Saisonkarten werden trotzdem im Stadion sein. Sie werden einfach auf den Sitzplätzen in einem anderen Sektor platziert werden. FCZ-Trainer Breitenreiter hofft, dass seine Mannschaft von den Fans angefeuert wird. «Ich bin sicher unsere Fans werden uns unterstützen und hoffe, dass wir eine tolle Atmosphäre haben.» Bis auf die gesperrte Südkurve wird das Stadion ausverkauft sein: «Ausverkaufte Spiele sind für jeden Spieler besonders und erzeugen zusätzliche Emotionen, die sich hoffentlich ausschliesslich auf dem Platz in Form von attraktivem Fussball widerspiegeln.» Für Breitenreiter ist klar: Es soll alles fair abgehen, auch ausserhalb des Platzes.