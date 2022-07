Reaktion auf Fan-Voting: «GC ist Rekordmeister, deshalb sind die Ansprüche höher»

1 / 10 Trotz gutem Saisonstart: GC schneidet bei der Fanzufriedenheit am schlechtesten ab. freshfocus Für die Hoppers ist nicht nur das Exil im Letzigrund ein Problem. Daniela Frutiger/freshfocus Auch die mangelnde Präsenz in der Stadt und die allgemeine Abneigung gegen fremdländische Eigentümer werden vom Club als Gründe angegeben. freshfocus

Darum gehts In der grossen Fan-Umfrage schnitten GC am schlechtesten und Winterthur am besten ab.

20 Minuten hat mit beiden Vereinen gesprochen und Reaktionen abgeholt.

GC: «Wir haben viel Verbesserungspotenzial.»

Winterthur: «Wir sind nicht bloss ein PR-Gag.»

Nur 3,26 von fünf möglichen Punkten: Gemäss der Fan-Umfrage der Zürcher Hochschule für Angewandte Wissenschaften (ZHAW) mit knapp 3000 Teilnehmerinnen und Teilnehmern ist der Grasshopper Club der unbeliebteste Verein in der Super League. Die Hoppers halten in den Kategorien An- und Abreise (3,49), Stadion (2,59), Sicherheit (3,12), Unterhaltung & Atmosphäre (2,87), Gastronomie & Service (2,95) und Vereinsmanagement (2,98) die Rote Laterne.

Was dabei auffällt: Die Mehrheit der Kategorien, in denen GC auf dem letzten Platz landete, sind eng mit der unbefriedigenden Stadion-Situation im Letzigrund-Exil verknüpft. «Das Stadion ist sicher ein Problem bei uns», stellt Gianluca de Cristofaro gegenüber 20 Minuten klar. Der Kommunikations-Leiter GC führt aus: «Seit 2008 sind wir nicht in unserem Zuhause. Klar, fühlen wir uns nicht wohl.» Weil der Letzi bekannterweise nicht GC gehört, seien dem Club auch in Sachen Initiativen die Hände gebunden.

«Keine Ausrede»

Das Stadion sei aber bei weitem nicht das einzige Thema, so De Cristofaro. «Wir sind Rekordmeister», so der 30-Jährige. Die Fans hätten demnach verständlicherweise hohe Erwartungen und Ansprüche. Und: «Die Wahrnehmung des Vereins ist immer eng an die sportliche Performance gebunden.» Nicht nur diesbezüglich hätte man schwierige Jahre inklusive zwischenzeitlichem Abstieg in die Challenge League hinter sich. Die Resultate der Umfrage wolle man in Niederhasli als Antrieb nutzen, um den Club zu verbessern: «Wir versuchen Schritt für Schritt, den Club über verschiedene Bereiche wieder zum Erfolg zu bringen. Das braucht Geduld und Zeit.»

Wie wollen das die Hoppers angehen? «Wir haben viel Verbesserungspotenzial», so De Cristofaro, «das reicht von der Kommunikation, über die Präsenz in der Stadt bis hin zur Stadion-Situation. Wir sind dran.» Grundsätzlich müsse man aber schon sagen, dass Schweizer Fans fremden Besitzern gegenüber grundsätzlich negativ eingestellt sind. Das werde in dieser Umfrage offensichtlich: «Der FC Zürich ist ja im selben Stadion und schneidet deutlich besser ab.»

Winti ist «Nicht nur ein PR-Gag»

Allerdings reicht es auch Meister und Stadtrivale FCZ nur gerade auf den sechsten Platz. Ganz anders sieht das Bild bei Super-League-Rückkehrer Winterthur aus. Der Kultclub von der Schützenwiese, der zum ersten Mal seit 37 Jahren wieder erstklassig kickt, ist der Fanliebling schlechthin: Gesamtwertung 4,21; Bestmarke in Tickets (4,25), Sicherheit (4,46), Unterhaltung & Atmosphäre (4,33), Gastronomie & Service (4,20), Fanartikel (4,21), Fanzusammenarbeit (4,25), Vereinsmanagement (4,55) und Kommunikationskanäle (4,09).

«Uns freut das Ergebnis natürlich», kommentiert Andreas Mösli. Es sei eine Bestätigung für die grossen Bemühungen der letzten Jahre. Mösli, seinerseits Leiter der FCW-Kommunikation und Mitglied der Geschäftsleitung, weiter: «Der FC Winterthur ist nicht bloss ein PR-Gag. Mit PR kann man die Herzen der Fans nicht gewinnen.» Viel mehr brauche es ein authentisches Gesamtpaket und eine gewisse Konstanz. Auch dann, wenn es einmal schlecht laufen sollte.

Das Wohnzimmer der Fans

Was gehört denn zum authentischen Gesamtpaket auf der Schützenwiese? «Wir begegnen unseren Fans grundsätzlich auf Augenhöhe», erklärt Mösli. Man gehe auf die Anliegen der Anhängerinnen und Anhänger ein, nehme diese aber auch in die Pflicht. Und: «Das Stadion ist gewissermassen das Wohnzimmer der Fans, in dem sie vieles machen können und wir geben gleichzeitig einen gewissen Rahmen vor.» Dennoch sei auch beim FC Winterthur lange nicht alles perfekt.

Vor allem die neuen Anforderungen nach dem Aufstieg ins Oberhaus seien eine Herausforderung: «Jetzt haben wir eine Sektorentrennung. Man kann nicht mehr frei durchs Stadion laufen», so Mösli. Entsprechend müsse man nun einiges überdenken, unter anderem die Auswahl und die Anordnung der Catering-Stände. Das Wichtigste dabei: «Wir dürfen uns nicht ausruhen.» Schliesslich sei man Teil der Unterhaltungsbranche und hätte ausserhalb des Fussballs sehr viel Konkurrenz. Innerhalb des Sports ist der FCW ja gewissermassen Nummer 1.

