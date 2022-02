Sportchef Olofinjana  – «GC ist sehr unabhängig, jeder Club auf der Welt hat Leihspieler»

1 / 4 Seyi Olofinjana, der technische Leiter der Grasshoppers, ist sehr zufrieden mit der bisherigen Saison. imago images/Geisser Sollte man die Saison auf dem sechsten Platz abschliessen, wäre man glücklich. imago images/Geisser Im Januar hatte der Nigerianer so einiges zu tun. imago images/Geisser

Darum gehts GC-Sportchef Seyi Olofinjana erklärt die Zusammenarbeit mit den Wolverhampton Wanderers.

Er gibt an, dass GC weiterhin unabhängig sei.

Der Nigerianer kann sich mittlerweile auch etwas auf Deutsch verständigen.

Die Grasshoppers spielen als Aufsteiger eine solide Saison. Derzeit steht der Rekordmeister auf Platz sechs in der Super League. Zum Rückrundenauftakt gab es ein xy auswärts in Sion. Im Kader der Hoppers kam es im Januar zu einigen Veränderungen. Wir haben mit dem Sportchef von GC, Seyi Olofinjana, über seine bisherige Zeit, die Transfers und die Verbindung zu Wolverhampton gesprochen.

Sie sind jetzt mehr als ein halbes Jahr bei GC im Einsatz. Was ziehen Sie für eine Bilanz?

Seyi Olofinjana: So weit, so gut, es ist eine grosse Erfahrung für mich. Ich habe wundervolle Leute kennengelernt. Die Spieler arbeiten jeden Tag hart und Trainer Giorgio Contini macht seine Sache gut, besonders in der Spielerentwicklung. Wo wir aktuell stehen, sagt viel darüber aus. Zusammen wollen wir den Verein auf ein neues Level heben.

Sie sprechen Giorgio Contini an. Wie würden Sie die Zusammenarbeit beschreiben? Die Zusammenarbeit mit Giorgio läuft sehr gut. Meistens sind wir Freunde, manchmal haben wir aber auch unsere «Momente», was bei einer offenen und konstruktiven Zusammenarbeit auch normal ist. Generell sind wir auf der gleichen Ebene.

Anfang Januar sind Sie an Corona erkrankt. Wie geht es Ihnen heute? Ich fühle mich wieder super. Das sieht man doch (lachend).

Bei Petar Pusic sieht es derzeit wegen Corona nicht allzu gut aus. Können Sie sagen, wie es ihm geht?Ich kann aufgrund des Persönlichkeitsschutzes nicht viel dazu sagen. Es geht ihm aber sicher schon besser als vor einer Woche.

Sollte er länger ausfallen. Wird GC nochmals auf dem Transfermarkt aktiv? Wir müssen mit ihm einfach vorsichtig umgehen. Wir können aber sicher nicht deswegen an einen neuen Spieler denken.

«Wir haben immer die Augen offen» Seyi Olofinjana

Anders gefragt: Was hat GC auf der Transferseite noch geplant? Wie jeder Verein schauen wir, wer uns noch besser macht. Aber Corona, die Finanzen und anderes mehr machen es sicher schwierig. Wir halten immer die Augen offen und schauen, was noch möglich ist. Sollte sich noch etwas tun, werden wir sicherlich schnell informieren.

Was bedeuten die vielen Transfers aus dem Ausland für die GC-Talente? Haben Spieler vom Campus überhaupt noch die Chance, den Sprung in die erste Mannschaft zu schaffen?

Ich hoffe, die besten Talente finden den Weg in die erste Mannschaft. Wir haben ja auch viele Verträge mit Eigengewächsen verlängert. Die Entwicklung der Jugendarbeit ist ein wichtiger Teil der Arbeit. Letzte Woche hatten wir zum Beispiel einen 14-Jährigen, der in der U21 gespielt hat. Es geht um die Qualität und wer bereit ist, den Sprung ins erste Team zu schaffen. Die Transfers vom Ausland spielen dabei keine Rolle, aber Fussball ist ein globaler Sport.

Wie sieht es derzeit mit Toti Gomes aus? Kommt er zurück?Aktuell ist er ein Wolves-Player. Ich denke nicht, dass er zurückkommt. Er hat gute Spiele in der Premier League absolviert, was auch ein gutes Zeichen für GC ist. Darauf will ich mich auch fokussieren. Toti Gomes war hier für 18 Monate. Er ist ein Spieler, den wir ohne die Hilfe der Wolves nicht hätten verpflichten können. Er hat in den letzten Monaten eine wichtige Rolle gespielt.

Besonders die Transfers von Kawabe und Gomes zu Wolverhampton wurde von den Anhängern kritisiert. GC wurde als Spielball der Wolves bezeichnet. Können Sie diese Kritik verstehen? Ja und Nein. Als ich in Nigeria aufgewachsen bin, kannte man in der Schweiz nur die Grasshoppers. GC hat ein grosses Ansehen auf der ganzen Welt. Deshalb sollte der Verein auch nicht so bezeichnet werden. Ich sehe das aber sowieso nicht so. Ich kann aber verstehen, dass die Transfers der Spieler etwas danach wirken, deshalb auch das Ja. Allerdings möchte ich da eine andere Perspektive bringen. Kawabe kam erst im Sommer. Nun wurde er schon als bereit für die Premier League gesehen. Das ist ja ein Kompliment. Toti Gomes war immer eine Leihgabe. Ein Spieler, den wir nicht hätten verpflichten können. Es ist ein Leihgeschäft, das auf der ganzen Welt passiert. Wir haben halt eine Partnerschaft.

«GC ist sehr unabhängig» Seyi Olofinjana

Wie verläuft denn die Partnerschaft? Sie ist sehr symbiotisch. Wir konnten Kawabe verkaufen und haben auch Geld gemacht, das wir nun reinvestieren können, um weiter zu wachsen. Dazu kommen die Leihspieler, die GC stärken. Das sind die Vorteile für mich.

Wie eigenständig ist GC denn wirklich?Sehr unabhängig. Jeder Club auf der Welt hat Leihspieler. Es ist jetzt halt so, dass es bei uns Leihspieler von Wolverhampton sind. Deshalb habe ich vorher gesagt: «Nein, aber doch Ja.» GC ist aber unabhängig. Die Spieler hätten auch von verschiedenen Vereinen kommen können. Es ist genau der gleiche Prozess.

Was halten Sie von der Begrenzung der Fifa für Leihspieler? Ich glaube, es ist eine gute Sache. Das gibt den Teams Stabilität und Nachhaltigkeit.

Bei Leihstürmer Sène hat sich GC eine Kaufoption gesichert. Laut Medienberichten müssen Sie aufgrund einer fehlerhaften Klausel aber noch eine Einigkeit mit dem Spieler selbst erzielen. Was ist an dieser Story dran?Klar ist: Kaly Sène gehört dem FC Basel. Er ist ein Leihspieler und kehrt eigentlich Ende Saison wieder zurück zum FC Basel. Wir besitzen aber eine Option, ihn zu kaufen. Die Klausel ist bis zum Ende der Saison gültig. Wenn es das Richtige für den Club ist, dann wird diese Option gezogen.

Wie oft haben Sie Kontakt mit Sky Sun, dem Club-Präsidenten?Eigentlich stehen wir jeden Tag in Kontakt. Vielleicht hat er mir ja während des Interviews schon wieder geschrieben.

Wie sieht es mittlerweile mit Ihrem Transfernetz in der Schweiz aus? Ehrlich gesagt, muss ich noch Zeit investieren, um mein Netzwerk in der Schweiz weiter zu entwickeln. Der General-Manager (Jimmy Berisha), der Generalsekretär (Samuel Haas) und der Coach (Giorgio Contini) verfügen aber über ein grosses Netzwerk in der Schweiz. Ich bringe internationale Erfahrung ein. Es ist eine Teamarbeit, welche es uns ermöglicht im Grossen und Ganzen gut zu funktionieren.

Lernen Sie auch Deutsch?Ich kann mittlerweile einige Sätze auf Deutsch sagen.

Im September haben Sie in einem Interview gesagt, dass Sie noch keine Zeit hatten, ein nigerianisches Restaurant zu finden. Hat sich das geändert? Ich habe noch keines gefunden, aber ich habe einen afrikanischen Shop entdeckt, in dem ich Essen kaufe und im Anschluss zu Hause selbst koche.

Zum Schluss noch eine Frage zum Sportlichen: Nach 36 Spieltagen: Wo steht GC am Schluss?Ich weiss nicht mal, was Ende nächster Woche passiert. Wenn wir auf dem Platz stehen wie heute, sind wir zufrieden. Die Leute vergessen manchmal, dass wir erst aufgestiegen sind. Wir wollen aber natürlich besser werden.

Internationales Interesse an Sène Kurz vor der Schliessung des Transferfensters gelang es GC mit Kaly Sène einen Shooting-Star der Hinrunde vom FC Basel auszuleihen. Die Hoppers sicherten sich dabei eine Kaufoption. Wie Geschäftsführer Jimmy Berisha gegenüber dem «Tagesanzeiger» sagt, hat Sène mit seinen Toren bereits international für Aufsehen gesorgt. «Ich kann mit gutem Gewissen sagen, dass Topclubs ihn schon jetzt kaufen wollen.»