Super League: GC steckt in einer Mini-Krise

«Im Moment läuft vieles gegen uns», analysierte GC-Trainer Giorgio Contini am Sonntag nach der 0:1-Pleite in Luzern im Interview bei blue. In der Tat durchlebt der Rekordmeister gerade eine sportlich schwierige Phase. Schlug man Anfang Februar zu Hause noch den FCB, folgten seither drei Niederlagen en suite.

Auffallend: Sowohl gegen Servette als auch im Derby gegen den FCZ und nun beim FCL verloren die Hoppers jeweils mit nur einem Tor Unterschied. «Man kann der Mannschaft sehr wenig vorwerfen», meinte Contini, machte dann aber doch die Ineffizienz als grosse Baustelle aus. «Da müssen wir viel böser und zielstrebiger sein», so der 49-Jährige, der sich wenig später auch bei SRF zur aktuellen Lage äusserte. «Wenn die Spirale nach unten geht, musst du viel mehr tun, um wieder raus zu kommen», so der Übungsleiter der Hoppers.

Spieler optimistisch – Fans nicht

So richtig die Krise ausrufen wollte er aber nicht – und auch seine Spieler nicht. GC-Eigengewächs Petar Pusic sah ein «gutes Spiel» seiner Mannschaft in der Swissporarena. Man müsse nun einfach so weiterspielen, dann kämen die Punkte von alleine, so der 24-Jährige. Auch Pusics Teamkollege Dominik Schmid gibt trotz Talfahrt den Optimisten und betonte, dass Luzern kein einfacher Gegner sei. «Heute können wir viel Positives mitnehmen, vor allem aus unserer Startphase», meinte der 24-jährige Abwehrspieler.