3:1-Sieg im Letzigrund - GC gewinnt dank Stürmer Sene gegen Sion

1 / 3 So schön hat man die Hoppers in dieser Saison noch nicht oft Jubeln sehen. Andy Mueller/freshfocus Gegen ein harmloses Sion gewinnt GC mit 3:1. Mann des Spiels: Basel-Leihgabe Kaly Sene. Andy Mueller/freshfocus Nach dem Cup-Aus und dem 1:1 gegen Luzern endet damit eine bittere Woche für den FC Sion. Andy Mueller/freshfocus

Darum gehts Rekordmeister GC hat am Sonntag gegen Sion gewonnen.

Der Sieg für die Zürcher war zu keinem Punkt gefährdet.

Bendeguz Bolla schoss dabei ein wunderbares Weitschuss-Tor.

Seit vier Spielen wartete Rekordmeister GC auf einen Sieg – gegen Sion gelang am Sonntagnachmittag der Befreiungsschlag. Von Beginn an dominierten die Grasshoppers die Gäste aus Sion, erarbeiteten sich in den ersten 15 Spielminuten schon mehrere Top-Chancen. In der 16. Minute wurde dann erstmals gejubelt – doch der Schiedsrichter pfiff GC-Japaner Kawabe zurück. Er stand im Abseits. Wenige Minuten später gab es dann nichts mehr an der GC-Führung zu rütteln. FCB-Leihgabe Kaly Sene schoss sein erstes Super-League-Tor nach Vorarbeit Kawebes.

Nach dem Rückstand und einer komplett harmlosen ersten halben Stunde sah man Sion-Präsident Christian Constantin schon erstmals mit hässigem Gesicht am Telefon. Ob das ein gutes Zeichen ist für die Zukunft von Sions Trainer Walker? Constantins Mine wurde anschliessend nicht besser. In der 30. Minute erhält Bendeguz Bolla den Ball ausserhalb des Strafraums nach einem einstudierten Eckball. Bolla nimmt volles Risiko, zieht ab und schiesst den Ball unhaltbar an Sion-Goalie Fayulu vorbei.

Wie reagiert CC auf diese Niederlage?

In der zweiten Halbzeit ging die Sense-Show dann weiter. Der FCB-Stürmer im Dienst von GC wirbelte in der Offensive und schmiss sich in die Zweikämpfe. Nach einer tollen Flanke von Lenjani traf der 20-jährige Senegalese noch zum 3:0 für die Hoppers. Auch danach spielte nur eine Mannschaft weiter. Eine erschreckend schwache Leistung von Sion im Zürcher Letzigrund. Als die GC-Defensive dann bereits mental in der Kabine war, traf Luca Zuffi noch zum 1:3-Endstand.

Nach einem 1:1 gegen Sieglos-Luzern unter der Woche und einem blamablen 0:4 im Cup gegen Lausanne Ouchy aus der Challenge League war das Spiel am Sonntag der nächste Rückschlag für Sion und Trainer Marco Walker. Nach dem Cup-Aus sagte Walker noch, dass er vom Sion-Präsident kein Ultimatum erhalten hatte für die kommenden Spiele. Ob Constantin weiter die Geduld behält, werden die nächsten Tage zeigen.