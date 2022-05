Walliser zu Gast bei den Hoppers: «Wildes Gekicke» im Letzi – gelingt GC in der 2. Halbzeit der Dosenöffner?

In der ersten Hälfte erwischten die Hoppers den besseren Start und kamen im Ansatz zu mehreren guten Vorstössen. Doch die Sittener standen hinten ganz sicher und liessen wenig zu. Die Sittener setzten ihrerseits auf schnelle Konter und kamen durch einen ebensolchen beinahe zum Führungstreffer, die Aktion wurde aber zu Recht wegen Offsides abgepfiffen. In einer von guten Defensivleistungen geprägten ersten Hälfte taten sich beide Teams schwer, zu Chancen zu kommen. GC hatte in den Schlussminuten wieder mehr vom Spiel, drückte, kam aber nicht an der Sittener Abwehr vorbei.