GC steht an der Spitze der Challenge League und im Cup-Viertelfinal. Die Saison der Hoppers läuft derzeit nach Plan, wären da nicht die Unruhen im Führungszirkel. Sportchef Schuiteman und Pressechef Adrian Fetscherin verliessen den Club während der Saison. Besonders der Abgang von Fetscherin hatte es in sich. In einem Video ging er auf mehrere Personen los und forderte, dass die alte Garde bei GC weg muss.

Auf den Präsidenten Sky Sun wartet also viel Arbeit – immerhin sind zwei Führungspositionen wieder zu besetzen. Wie der Club am Mittwoch mitteilt, ist der Chinese nun zum ersten Mal in die Schweiz gereist. Bisher hat Sky Sun seine Tätigkeiten als Präsident und Delegierter des Verwaltungsrates in China aus der Ferne ausgeübt. Jedes Spiel soll er in der Nacht verfolgt haben.