GC-Präsident Sky Sun tritt von seinem Amt zurück

Sky Sun steht nicht mehr an der GC-Spitze.

Überraschung bei den Grasshoppers: Der chinesische Präsident Sky Sun tritt per sofort von seinem Amt zurück. Wie der Verein in einer Mitteilung schreibt, seien ausschliesslich persönliche Gründe für diesen Entscheid verantwortlich.

Sky Sun sagt in der Mitteilung: «Es war eine grosse Ehre für mich, fast drei Jahre lang Präsident dieses traditionsreichen und historischen Vereins sein zu dürfen. Ich bin stolz darauf, in den letzten drei Jahren die Fortschritte des Clubs miterlebt und mitgestaltet zu haben, und werde diese Erfahrung immer in Ehren halten.»