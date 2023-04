Super League: GC schlägt Winterthur

Die Szene des Spiels

Was für ein kapitaler Fehlpass bereits in der 3. Minute: Verteidiger Souleymane Diaby spielte von links aussen völlig unnötig quer in die Mitte, genau Hayao Kawabe in die Füsse. Der Japaner fand im Sechzehner Teamkollege Christián Herc, der Slowake liess sich nicht zwei Mal bitten und bezwang Winti-Keeper Markus Kuster aus kurzer Distanz mit dem Aussenrist.

Die Schlüsselfigur

Diaby, der klare Ungücksrabe. Der Ivorer verschuldete nicht nur das 0:1, in der 19. Minute stoppte er Bendegúz Bolla mit unlauteren Mitteln. Schiedsrichter Fedayi San liess vorerst weiterlaufen, doch dann meldete sich der VAR. Nach Konsultation der Bilder stellte der Unparteiische den 23-Jährigen drei Minuten später wegen einer Notbremse vom Platz.

Die bessere Mannschaft

GC mit gutem Start, die Hoppers pressten viel und früh. Sie gingen mit Hilfe der Gastgeber auch früh in Führung, dann zogen sie sich aber zu weit zurück. Auch nach dem Platzverweis änderte sich nicht viel. Das Tor von Dadashov kurz vor der Pause spielte den Hoppers in die Karten und sie verwalteten die Führung sehr minimalistisch. Der Anschluss von Winterthur kam zu spät.

Das Tribünengezwitscher

Tsiy Ndenge musste in der 12. Minute ausgewechselt werden. Ohne Einfluss eines Gegners hatte der 25-jährige Deutsche eine Verletzung erlitten, er verliess das Spielfeld unter Tränen, musste getröstet werden. Noah Loosli ersetzte ihn.

Die Tore

3.’ | 0:1 | Kawabe spielte Herc geschickt frei und der Mittelfeldspieler behielt die Nerven.

26.’ | 0:2 | Dadashov stieg nach einem Eckball am höchsten und versenkte die Kugel im Netz.

26.’ | 1:2 | Buess behielt vom Elferpunkt die Nerven.

So gehts weiter

Eine englische Woche steht an: GC empfängt im Letzigrund am Dienstag den zukünftigen Meister YB, Winterthur reist am Donnerstag nach Luzern, zum formstarken FCL.