Die nächste Partie fällt dem Coronavirus zum Opfer. Wie der FC Aarau am Freitagnachmittag mitteilt, ist sein Heimspiel gegen den Grasshopper Club abgesagt. Die Teams wären am gleichen Abend im Brügglifeld aufeinander getroffen.

Viele Spiele verschoben

Damit wurde vier Stunden vor Spielbeginn die zweite Partie dieser Challenge-League-Runde abgesagt. Die Spieler von Neuchâtel Xamax befinden sich in Quarantäne und können am Freitagabend nicht gegen Stade Lausanne-Ouchy antreten. In der Super League können weitere zwei Partien nicht durchgeführt werden, Vaduz - Servette und Basel - Sion sind bereits im Lauf der Woche abgesagt worden.

Wieder ins Geschehen eingreifen, kann dafür der FC Winterthur, der bereits drei Spiele weniger absolviert hat als die meisten Teams der Challenge League. Die Zürcher spielen am Samstagabend in Wil und empfangen am Mittwoch den Tabellenletzten aus Chiasso. Sowohl GC als auch der FC Aarau mussten bisher noch nicht in die Zwangspause.