Positive Corona-News

Keine Quarantäne für die GC-Spieler, Xamax ist coronafrei

Obwohl Amel Rustemoski positiv auf das Coronavirus getestet wurde, findet das Spiel gegen Chiasso statt. Auch Xamax kann aufatmen.

GC kann aufatmen: keine Quarantäne für die GC-Spieler. Dies, obwohl Amel Rustemoski am Freitag positiv auf das Coronavirus wurde. Das teilt der Zürcher Club am frühen Samstagabend mit. Damit kann GC das Heimspiel vom Dienstag gegen Chiasso plangemäss bestreiten.

Positive Nachrichten auch für Xamax

Doch die Sorge war unbegründet. Die Tests, die bei Spielern und Staff durchgeführt wurden, waren allesamt negativ. Dies teilte der Club am frühen Samstagabend in einem Communiqué mit. Heisst: Niemand muss in Quarantäne und das Team von Stéphane Henchoz kann am Sonntag planmässig nach Thun reisen.