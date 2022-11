Super League: Schwacher FCB wieder in Rücklage – Hoppers führen dank Dadashov

Basel erwischte den besseren Start in die Partie und übernahm früh das Spieldiktat, konnte jedoch kaum Chancen herausspielen. Die Hoppers verteidigten tief und liessen wenig zu. Sie spielten ihrerseits immer offensiver und profitierten in der 34. Minute von einem Basler Fehlpass vor dem eigenen Sechzehner. Auch in der Folge unterliefen den Baslern weitere haarsträubende Fehlpässe. Die Hoppers konnten daraus jedoch nichts kreieren.